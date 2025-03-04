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Военные РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в ДНР почти 600 военнослужащих

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" в течение суток улучшила положение, нанесла удары по формированиям десяти украинских бригад в ДНР, за сутки ВСУ потеряли там почти 600 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, украинская армия потеряла на этом участке до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия.

Как сообщили в Минобороны РФ, "Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Восток" - продолжила продвижение в глубину украинской обороны, "Запад" - улучшила тактическое положение.


Хроника 24 февраля 2022 года – 04 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ВСУ
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