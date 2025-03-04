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Министр просвещения предложил утвердить перечень игр и игрушек для детсадов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил утвердить перечень игр и игрушек для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек.

"Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях. Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях", – сказал Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса "Родная игрушка".

Он подчеркнул, что сегодняшняя процедура добровольной сертификации игрушек и игр недостаточно эффективна.

"Предлагаю законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек. Мы готовы эту функцию рассмотреть – у нас есть
соответствующие научные учреждения. Эта мера позволит нам поддержать отечественного производителя", - добавил министр.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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