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Завершен перевод IT-инфраструктуры Россотрудничества на импортонезависимую ОС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Группа Астра" и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) завершили перевод ведомства на импортонезависимую операционную систему Astra Linux и службу каталога ALD Pro, сообщила пресс-служба вендора.

"Работа над проектом была непростой, но благодаря слаженной команде мы вместе с партнерами создали надежную инфраструктуру, которая обеспечит для нашего клиента эффективность и стабильность рабочих процессов", - прокомментировал начальник отдела по работе с корпоративными клиентами "Группы Астра" Александр Абдурахимов.

Проект затронул 200 рабочих мест персонала, 15 серверов заказчика, и чтобы обеспечить стабильную, эффективную работу сотрудников даже во время технических работ, все действия IT-специалистов было решено поделить на несколько ключевых этапов. Сначала новую систему тщательно тестировали в течение полугода, затем её обновили до самой актуальной версии, после чего ввели в эксплуатацию.

"Реализация этого проекта позволила заметно повысить уровень защищенности IT-ландшафта заказчика и обеспечить его стабильность при любых внешних условиях", - отмечено в сообщении.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов подчеркнул, что переход на новое программное обеспечение был в определенном смысле вызовом.

"Но благодаря совместной работе с "Группой Астра" мы смогли минимизировать риски и наладить бесперебойную работу системы. Это важный шаг к повышению нашей операционной эффективности", - сказал Шевцов.

Astra Linux Россотрудничество Группа Астра Павел Шевцов Александр Абдурахимов
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