Минсельхоз и Росстат синхронизируют формы отчетности аграриев с информсистемами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Росстат проведут инвентаризацию всех форм отчетности и синхронизируют их с данными, которые аграрии вносят в информационные системы.

Как сообщила замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Рената Бибарсова на 36-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов), во время встречи с руководством Росстата было принято решение об инвентаризации всех статформ, отчетных форм и синхронизации их с теми данными, которые аграрии вносят в информационные системы

"На сегодняшний день назрела очень ясная необходимость инвентаризации всех отчетных форм, в том числе аграриев. Сейчас вы все данные вносите в информационные системы, параллельно вносите в Росстат, параллельно еще вносите в Минсельхоз в рамках ведомственной отчетности, - сказала она. - Но зачастую сведения не совсем сходятся, зачастую показатели по-разному называются. Зачастую есть показатели, которые введены в форму, но при этом не используются ни министерством, ни иными органами власти с точки зрения принятия решения".

Необходимость инвентаризации и синхронизации связана с тем, чтобы к моменту введения единого цифрового окна для аграриев система была максимально готова и не требовала существенной доработки.

Систему "Единое цифровое окно" планируется ввести в 2026 году. Сервис позволит сельхозпроизводителям подавать отраслевую отчетность в электронном виде, а также оформлять заявку на получение льготных кредитов.

Как заявила Бибарсова, к 2026 году "необходимо прийти уже с выверенными показателями, с выверенными данными и с выверенным функционалом".

"Мы постараемся сделать это с Росстатом", - заключила она.