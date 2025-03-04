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Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных России слонят

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Республики Союз Мьянмы Мин Аун Хлайна за подарок Мьянмы России в честь 75-летия установления дипотношений - шесть слонят.

"Конечно, не могу не поблагодарить за такой очень теплый подарок. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы.
Хлайн в свою очередь рассказал, что интересовался, как живут слоны, учитывая, что они попали в другой климат. Его заверили, что волноваться не стоит, слоны под контролем.

Премьер-министр Мьянмы заявил, что чувствует себя в России "абсолютно как дома" и подарил Путину оригинал и копию старинной книги, в которой, как рассказал Мин Аун Хлайн, содержится пророчество Будды о российско-мьянманских отношениях. "У нас были давным-давно дружественные отношения", - сказал премьер Мьянмы, комментируя историю, упомянутую в книге.

Мин Аун Хлайн заявил, что Мьянма поддерживает специальную военную операцию на Украине и выразил благодарность России за поддержку его страны на международной арене.

Владимир Путин Мин Аун Хлайн Мьянма
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