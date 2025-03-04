Песков на вопрос о возможной отмене санкций США призвал ориентироваться на официальные заявления

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отмене антироссийских санкций США, заявил, что нужно ориентироваться только на официальные заявления, которые пока никто не делал.

"Вы знаете, сейчас огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого, идет абсолютная какофония информационная и, конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину телеканала "Россия-1" (ВГТРК), комментируя сообщения, звучащие из США о возможной отмене антироссийских санкций.

Он добавил: "Таких заявлений никто не делал".