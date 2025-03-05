Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтебазе, обеспечивающей топливом ВСУ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесли удары по нефтебазе, обеспечивающей топливом украинских военных, месту базирования катеров сил спецопераций ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по штабу украинского формирования "Кракен" (запрещенная в РФ организация - ИФ), скоплениям личного состава и техники подразделений ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. По данным Минобороны, нанесено поражение 12 бригадам и одному полку ВСУ в районах 13 населенных пунктах ДНР.

"Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия", - сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - отметили в Минобороны. По информации министерства, группировка нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, в том числе три - западного производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов", - сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

"Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка (ДНР)", - говорится в сводке.

В Минобороны заявили, что потери армии Украины за сутки составили: до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области", - проинформировали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.