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Три контратаки ВСУ отражены за сутки в Курской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили три украинские контратаки в Курской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БпЛА", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение 12 бригадам и двум полкам ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области", - сообщили в ведомстве.

Потери армии Украины за все время боев в Курской области превысили 65 060 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, также с начала боев на курском направлении украинская армия потеряла там 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2 131 боевую бронированную машину, 2 307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, из них 20 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Минобороны РФ
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