Поиск

МВД сообщило о значительном росте раскрытых экономических преступлений в ОПК РФ в 2024 г.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о значительном росте раскрытых экономических преступлений в оборонно-промышленном комплексе России в минувшем году.

"На 70% возросло число раскрытых деяний в оборонно-промышленном комплексе", - сказал Колокольцев, выступая в среду на коллегии МВД.

Всего, по его данным, в минувшем году выявлена 41 тыс. лиц, причастных к различным преступлениям против экономической безопасности страны, задокументировано на 10% больше фактов взяточничества.

В рамках возмещения ущерба от таких преступлений был наложен арест на имущество стоимостью порядка 50 млрд рублей, добавил министр.

Владимир Колокольцев ОПК МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности

В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Акции "Газпрома" дорожали на 2,3% на отсрочке публикации плана ЕС по российскому газу

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

При взрыве в краснодарском Белореченске эвакуированы 54 человека

В столице Дагестана блокированы боевики, планировавшие нападение на силовиков

В Махачкале неизвестные оказали сопротивление правоохранительным органам

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });