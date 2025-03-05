МВД сообщило о значительном росте раскрытых экономических преступлений в ОПК РФ в 2024 г.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о значительном росте раскрытых экономических преступлений в оборонно-промышленном комплексе России в минувшем году.

"На 70% возросло число раскрытых деяний в оборонно-промышленном комплексе", - сказал Колокольцев, выступая в среду на коллегии МВД.

Всего, по его данным, в минувшем году выявлена 41 тыс. лиц, причастных к различным преступлениям против экономической безопасности страны, задокументировано на 10% больше фактов взяточничества.

В рамках возмещения ущерба от таких преступлений был наложен арест на имущество стоимостью порядка 50 млрд рублей, добавил министр.