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В МВД предложили увеличить нижний предел для уголовной ответственности за кражу имущества

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о необходимости повысить нижний порог наступления уголовной ответственности за кражу имущества с 2,5 тыс. рублей в связи с утратой "признака общественной опасности".

"Сегодня уголовная ответственность за кражу чужого имущества наступает уже с 2,5 тыс. рублей - действующая норма была введена еще девять лет назад, когда МРОТ составлял 7,5 тыс. рублей. Сейчас он вырос в три раза, таким образом, установленная сумма ущерба фактически утратила признак общественной опасности", - сказал Колокольцев, выступая в среду на расширенном заседании коллегии МВД России.

"Представляется целесообразным увеличить нижний предел. Это позволит перевести менее значительные деяния в разряд административных правонарушений, и привлекать виновных по статье за мелкое хищение", - заявил министр.

Колокольцев подчеркнул, что данное решение позволит "существенно сократить трудозатраты и больше сил направлять на расследования более опасных преступлений".

Кроме того, по мнению главы МВД, "своим целям не отвечают размеры денежных взысканий за неисполнение обязательств лицами, поручившимися за поведение подозреваемого или обвиняемого, в том числе несовершеннолетнего". Сумма штрафа законодательством определена в 10 тыс. рублей, напомнил он.

"Неоправданно низкий порог также предусмотрен за невыполнение процессуальных обязанностей иными участниками уголовного судопроизводства. Данные подходы не пересматривались 16 лет. В итоге эта мера в значительной степени утратила свое превентивное значение, что требует внесения корректив в соответствие с нынешними реалиями", - подчеркнул Колокольцев.

МВД
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