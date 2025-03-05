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Белоярская АЭС вывела энергоблок №3 на номинальную мощность после планового ремонта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) включила в сеть энергоблок №3 (БН-600) после планового ремонта и вывела его на номинальный уровень мощности, сообщает пресс-служба станции.

В ходе работ в реактор были загружены 136 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Кроме того, проведено техобслуживание оборудования системы управления и защиты БН-600 на центральной поворотной колонне и в реакторном зале, а также другие мероприятия.

Пресс-служба станции напоминает, что в марте 2025 года Ростехнадзор планирует вынести решение о продлении срока эксплуатации энергоблока.

"Мы уверены в его дальнейшей надежной и безопасной работе. При этом работы, которые позволяют повысить безопасность, надежность и эффективность БН-600, продолжаются", - цитируется в сообщении первый заместитель главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин.

Отмечается, что в рамках цикла работ по продлению срока эксплуатации энергоблока АЭС провела обследование состояния корпуса реактора, опорного пояса, выполнила ряд работ по модернизации для его безопасности.

Энергоблок №3 эксплуатируется с 1980 года. Впервые атомная электростанция продлила лицензию на его работу в 2010 году, на 10 лет. В 2020 году сроки были увеличены еще на 5 лет до 2025 года. БАЭС планирует получить новую лицензию на продление срока службы объекта до 2040 года.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС
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