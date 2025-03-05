Глава МВД сообщил о сокращении на четверть за 7 лет числа погибших и раненых в ДТП

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России за последние семь лет число погибших и раненых в ДТП снизилось практически на четверть, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

По данным, приведенным в ходе коллегии, за 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза. Для дальнейшего повышения уровня безопасности на транспорте президент предложил также продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог в стране.

В 2024 году, по данным МВД, число зарегистрированных угонов транспортных средств снизилось на 13%, число разбоев - на 16,3%, грабежей - на 20,7%, краж - на 14,3%, включая квартирные - на 28,7%, а также кражи автомобилей - на 19,5%.

Увеличилась и раскрываемость таких преступлений, как грабежи и разбойные нападения. "Cегодня почти все раскрываются, я имею в виду разбойные нападения, кражи транспортных средств. За последние 10 лет по проведенным составам раскрываемость возросла в среднем на четверть", - сказал министр.

Доля киберпреступлений - 40%

Киберпреступления составляют 40% в общем массиве преступности в России, сообщил Колокольцев. "Важным шагом стало введения периода охлаждения между оформлением и получением кредита. По оценкам специалистов, в половине случаев дистанционно похищаются денежные средства, заемщиками которых выступают банки. Недавно установленная законом отсрочка призвана защитить людей от необдуманных решений под воздействием мошенников", - отметил министр.

По его словам, МВД и Минцифры расширили "перечень данных, которые владельцы интернет-ресурсов обязаны предоставлять правоохранительным органам".

Путин же сообщил, что ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а их раскрываемость "к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%".

"Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, тем более что в прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей", - сказал он.

Президент также отметил, что "почти четверть пострадавших от этих преступлений, обманутых, пострадавших людей - это пенсионеры".

Инициатива МВД по камерам слежения

Глава МВД напомнил, что в октябре 2024 года вступил в силу разработанный по инициативе министерства федеральный закон, "устанавливающий ответственность за управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками, дополнено основание отказа в выдаче российского национального и международного водительского удостоверения".

По его словам, "развивается система автоматической фиксации нарушений, закреплены детальные требования к ее эксплуатации. Утверждены правила размещения камер обязательного информирования участников дорожного движения в местах их расположения. Дополнительно регламентирована передача полученных данных в подразделения Госавтоинспекции".

Вместе с тем Колокольцев в развитие темы сказал, что "по-прежнему только часть доходов в виде штрафов за нарушения, допущенные водителями, поступающих в дорожные фонды субъектов, направляются на обеспечение безопасности на дорогах". В ряде регионов, по его словам, "значительная доля таких ассигнований тратится на покрытие затрат коммерческих организаций в рамках концессионных соглашений, связанных с текущим содержанием системы автоматической фиксации".

Он предложил "законодательно урегулировать вопрос использования указанных средств исключительно на комплексное решение задач по снижению аварийности".

С лета 2025 года в России дорожные камеры будут выявлять нарушителей не только скоростного режима и правил ПДД, но и выявлять водителей без полисов ОСАГО. На первом этапе проекта нарушители будут информироваться через портал Госуслуги о нарушениях, на следующем - им будут выставляться штрафы.