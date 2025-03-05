Принят закон о праве крупных эмитентов на онлайн-ГОСА в 2025 г. без корректировки уставов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении поправку в закон об акционерных обществах, которая разрешает в 2025 г. компаниям с числом акционеров от 1 млн без корректировки уставов провести годовые собрания только в онлайн-формате - без организации очной части.

Поправка была предложена депутатами комитета Госдумы по собственности.

"Акционерное общество с числом акционеров более 1 миллиона, уставом которого не предусмотрено положение о возможности проведения заседания общего собрания акционеров акционерного общества с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, вправе в 2025 г. провести годовое заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте", - говорится в принятой поправке.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно действующему законодательству, с 1 марта 2025 года компании обязаны вернуться к проведению годовых собраний акционеров в очном формате (от этого требования отступали из-за пандемии коронавирусной инфекции). При этом одновременно компании получили возможность организовывать их в онлайн-формате как с очной частью, так и без таковой, при условии, если в уставе такая опция зафиксирована.

На корректировку уставной документации у компаний было время с 8 августа 2024 г. – даты публикации закона о правилах проведения онлайн-собраний. Однако сколько-нибудь широкого распространения эта практика не получила, что может объясняться ведением вплоть до конца 2024 г. дискуссии о возможности очередного продления права на проведение годовых собраний в заочной форме.

По закону, принятому в конце 2024 года, у компаний есть еще одна возможность избежать очного собрания акционеров: если они включены правительством в "список исключений".