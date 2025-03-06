В Севастополе национализируют имущество некоторых граждан и юрлиц

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности ряда юридических и физических лиц, в том числе иностранных, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

"Рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица совершают в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц недружественные действия, а если сказать проще - являются пособниками киевского режима", - написал он.

По данным губернатора, они "осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования", непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда (...), который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны".

Через этот фонд названные Развожаевым лица перечислили в виде пожертвований "украинскому правящему режиму" свыше $520 тысяч.

"В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", Производственный кооператив "КОРПУС", - проинформировал губернатор.

Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры, добавил Развожаев.