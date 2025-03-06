Поиск

В Севастополе национализируют имущество некоторых граждан и юрлиц

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности ряда юридических и физических лиц, в том числе иностранных, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

"Рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица совершают в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц недружественные действия, а если сказать проще - являются пособниками киевского режима", - написал он.

По данным губернатора, они "осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования", непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда (...), который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны".

Через этот фонд названные Развожаевым лица перечислили в виде пожертвований "украинскому правящему режиму" свыше $520 тысяч.

"В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", Производственный кооператив "КОРПУС", - проинформировал губернатор.

Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры, добавил Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь Маяк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США

ФСБ сообщила о взломе ресурсов центра "Авангард" и "Юнармии" для вербовки учащихся

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Что произошло за день: среда, 5 марта

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Разлив мазута в Керченском проливе

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Прокуроры выявили за год 50 тысяч преступлений с неправомерным доступом к "Госуслугам"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5952 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });