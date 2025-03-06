МВД РФ сообщило о восстановлении доступа к своим онлайн-сервисам

Доступ был затруднен с 11 до 12 часов в связи с техническими работами

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доступ к онлайн-сервисам МВД РФ в четверг был ограничен из-за проведения технических работ, в настоящий момент он восстановлен, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Информирую, что сегодня, 6 марта 2025 года, в связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов был затруднен доступ к онлайн-сервисам МВД России", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, в настоящее время работа ведомственных сайтов и сервисов восстановлена.

В Роскомнадзоре (РКН) уточнили, что проблемы с доступом к сайтам МВД были связаны с проведением профилактических работ. "По состоянию на 12:00 доступность сайтов восстановлена", - сказано в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в "Интерфакс".