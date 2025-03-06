Поиск

МВД РФ сообщило о восстановлении доступа к своим онлайн-сервисам

Доступ был затруднен с 11 до 12 часов в связи с техническими работами

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доступ к онлайн-сервисам МВД РФ в четверг был ограничен из-за проведения технических работ, в настоящий момент он восстановлен, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Информирую, что сегодня, 6 марта 2025 года, в связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов был затруднен доступ к онлайн-сервисам МВД России", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, в настоящее время работа ведомственных сайтов и сервисов восстановлена.

В Роскомнадзоре (РКН) уточнили, что проблемы с доступом к сайтам МВД были связаны с проведением профилактических работ. "По состоянию на 12:00 доступность сайтов восстановлена", - сказано в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в "Интерфакс".

МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

В Севастополе национализируют имущество некоторых граждан и юрлиц

Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США

ФСБ сообщила о взломе ресурсов центра "Авангард" и "Юнармии" для вербовки учащихся

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Что произошло за день: среда, 5 марта

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5955 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });