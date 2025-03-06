Военные оценили потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 170 человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в Курской области за сутки отразили три атаки украинских подразделений, потери противника превысили 170 человек, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

В течение суток российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерную машину разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА противника.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа", - сообщает Минобороны.

По его данным, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и восьми - в Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 БМП, 256 БТРов, 2 133 боевые бронированные машины, 2 315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, информирует министерство обороны РФ.