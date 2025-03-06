Правительство предложит Госдуме упростить отчетность для НКО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в законодательство, упрощающие отчетность для некоммерческих организаций в России, что должно повысить их прозрачность и открытость, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы помочь некоммерческим организациям сократить сроки и снизить издержки на эти цели, правительством разработаны поправки в законодательство. Теперь они смогут направлять отчеты исключительно электронным способом через личный кабинет, что существенно сэкономит время. Кроме того, на специальном информационном ресурсе будет размещена соответствующая единая форма отчета, в которую станут включаться данные о персональном составе органов управления, программах, результатах деятельности некоммерческих организаций, об использовании ими имущества, а также и денежных средств, в том числе полученных от иностранных источников", - сообщил глава правительства.

Такой подход, по его словам, должен повысить прозрачность и открытость работы НКО, а добросовестным организациям будет проще привлекать новое финансирование, и каждый житель России, который захочет направить пожертвования или лично принять участие в их деятельности, сможет проверить, "с кем он имеет дело". "Рассчитываем, что предложенные изменения станут способствовать развитию нашего гражданского общества и улучшат эффективность его взаимодействия с министерствами и ведомствами", - сказал Мишустин.

Согласно законодательству, ежегодно все некоммерческие организации до середины апреля должны подавать отчёт о своей деятельности в Министерство юстиции.