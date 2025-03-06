Суд запретил четырем экс-руководителям Русского торгового банка выезжать из РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) запретил выезжать из России бывшим председателям правления Русского торгового банка (РТБК, Москва) Игорю Сафонову и Людмиле Сапегиной, а также членам правления Наталье Мартыновой и Ольге Сучковой (Платицыной).

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, ранее они были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой составляет 6,6 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности.

Основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче банком технических кредитов, по замещению ликвидных активов на неликвидные ценные бумаги, по снятию залогов, предоставленных в обеспечение возврата ссудной задолженности.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РТБК с 20 апреля 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 10 августа того же года.

По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являлись Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%).

РТБК по итогам 2017 года занимал 217-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 215-е место в банковской системе РФ.