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МИД заявил, что РФ ждет от США назначения представителя по урегулированию на Украине

Вслед за этим будет определен переговорщик с российской стороны, сказала Мария Захарова

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве по-прежнему ожидают от США назначения спецпредставителя для переговоров по украинскому урегулированию, вслед за этим будет определен переговорщик с российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса мирного урегулирования, он комплексный и требует обсуждения деталей на экспертном уровне. Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "после этого мы сможем подобрать vis-a-vis с российской стороны".

"Что касается участия в переговорах представителей Украины, то мы можем много рассуждать, фантазировать на этот счет, но есть факты, реалии. Первый момент - это истекший срок полномочий Зеленского, его сомнительная легитимность. Второй момент - действующий указ, подписанный самим Зеленским, запрещающий вести переговоры с российской стороной, российским руководством", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "пока эти вопросы каким-то образом не разрешены, не урегулированы, не устранены, все украинские заявления на этот счет являются ничем не подкрепленными".

Мария Захарова МИД РФ США Украина
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