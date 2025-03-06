Экс-ректор академии внешней торговли Синельников-Мурылев осужден условно

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития Сергея Синельникова-Мурылева по уголовному делу о растрате и злоупотреблении полномочиями, сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

"Назначено наказание пять лет шесть месяцев условно с испытательным сроком пять лет", - сказал собеседник агентства.

Также фигуранту на два с половиной года запрещено занимать должности в органах государственного и муниципального управления.

Еще троим фигурантам дела Синельникова-Мурылева суд также назначил условные сроки.

В зависимости от роли каждого, осужденные признаны виновными в хищении путем мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Синельникова-Мурылева суд также признал виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как заявляли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, уголовное дело связано с растратой бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Синельников-Мурылев возглавлял ВАВТ с 2007 по 2024 год. В академии он продолжает работу в качестве главного научного сотрудника. Кроме того, с 2007 года он занимает должность научного руководителя Института Гайдара.