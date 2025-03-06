Путин считает неправильным призыв на срочную службу побывавших в зоне боевых действий

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неправильным направление повесток на срочную службу тем, кто побывал в зоне боевых действий.

"По поводу (направления - ИФ) повесток на срочную службу (побывавшим в зоне боевых действий - ИФ) - это, конечно, ерунда. Но вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий. Но повестки на срочную службу - это лишнее для тех, кто уже побывал на фронте", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

Так президент отреагировал на рассказ одной из сотрудниц фонда про направление повесток на срочную службу молодым людям, которые уже побывали в зоне боевых действий.