Минобороны РФ будет обеспечено новыми разработками ядерного центра в Сарове

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове и выразил уверенность, что военное ведомство страны в ближайшее время будет обеспечено новыми разработками в этой области, сообщает министерство обороны РФ.

"В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления, в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра, сказано в сообщении, распространенном в четверг.

Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра, сообщает ведомство.

По его данным, "министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники".

В ходе поездки Белоусов возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, является ведущей научно-исследовательской организацией, обеспечивающей национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы, сообщает Минобороны.