Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%, лидируют "Северсталь" и ВТБ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков - участники рынка оценивают новые заявления президента США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3214,07 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "ВК МКПАО" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп. "Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, "за последние пару дней мы добились хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией".

США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и, по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Американские фондовые индексы в четверг существенно снизились, при этом значения S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября прошлого года. Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей. Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,3%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 7 марта в целом доминируют негативные настроения - фондовые индикаторы Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии в ходе торгов теряют от 0,1% до 2,1%, и лишь гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

В свою очередь на нефтяном рынке утром в пятницу котировки фьючерсов не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $69,51 за баррель, что всего на 5 центов выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,02% - до $66,77 за баррель.