Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%, лидируют "Северсталь" и ВТБ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков - участники рынка оценивают новые заявления президента США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3214,07 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "ВК МКПАО" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп. "Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, "за последние пару дней мы добились хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией".

США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и, по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Американские фондовые индексы в четверг существенно снизились, при этом значения S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября прошлого года. Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей. Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,3%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 7 марта в целом доминируют негативные настроения - фондовые индикаторы Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии в ходе торгов теряют от 0,1% до 2,1%, и лишь гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

В свою очередь на нефтяном рынке утром в пятницу котировки фьючерсов не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $69,51 за баррель, что всего на 5 центов выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,02% - до $66,77 за баррель.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области

Что произошло за день: четверг, 6 марта

Минобороны РФ будет обеспечено новыми разработками ядерного центра в Сарове

В МИД РФ призвали возобновить деятельность ближневосточного "квартета"

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год
Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5960 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });