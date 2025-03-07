Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над пятью российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей было уничтожено 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА - над акваторией Черного моря, семь БПЛА - над территорией Курской области", - сказано в сообщении министерства.

Также, по информации ведомства, три беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря и по одному - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.