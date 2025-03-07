Поиск

Поручения президента по встрече в фонде "Защитники Отечества" подготовят в сжатые сроки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" будет подготовлен в кратчайшие сроки, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вчера, вы знаете, в канун 8 Марта - Международного женского дня, в московском центре "Защитники Отечества" Путин побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению в этих центрах по всей России. Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто", - сказал он.

По его словам, по итогам этой встречи администрация президента работает над подготовкой перечня поручений главы государства. "В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Защитники Отечества
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд признал общим обязательством супругов Блиновских долг Сбербанку в 7,6 млн руб.

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Военная операция на Украине

Нанесен удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });