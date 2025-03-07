Поручения президента по встрече в фонде "Защитники Отечества" подготовят в сжатые сроки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" будет подготовлен в кратчайшие сроки, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вчера, вы знаете, в канун 8 Марта - Международного женского дня, в московском центре "Защитники Отечества" Путин побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению в этих центрах по всей России. Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто", - сказал он.

По его словам, по итогам этой встречи администрация президента работает над подготовкой перечня поручений главы государства. "В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков.