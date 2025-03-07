Дипломаты РФ и Индии обсудили взаимодействие в энергетике и финансах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Взаимодействие в энергетике и финансах обсудили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и его индийский коллега Викрам Мисри в Москве, информирует российское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"В ходе встречи обсуждались график двусторонних контактов, в том числе подготовка к встречам на высшем и высоком уровнях; текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия в области энергетики, финансов, транспорта и логистики", - сообщает российский МИД на своем сайте.

"Отдельное внимание было уделено тематике военно-технической, научно-технической и гуманитарной кооперации, наращиванию взаимных туристических потоков", - информирует ведомство.

Кроме того, "проведена сверка часов по важнейшим вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, кризис вокруг Украины", говорится в сообщении.

По данным МИД России, "стороны отметили приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского особо привилегированного стратегического сотрудничества".