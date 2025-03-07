Поиск

Дипломаты РФ и Индии обсудили взаимодействие в энергетике и финансах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Взаимодействие в энергетике и финансах обсудили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и его индийский коллега Викрам Мисри в Москве, информирует российское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"В ходе встречи обсуждались график двусторонних контактов, в том числе подготовка к встречам на высшем и высоком уровнях; текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия в области энергетики, финансов, транспорта и логистики", - сообщает российский МИД на своем сайте.

"Отдельное внимание было уделено тематике военно-технической, научно-технической и гуманитарной кооперации, наращиванию взаимных туристических потоков", - информирует ведомство.

Кроме того, "проведена сверка часов по важнейшим вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, кризис вокруг Украины", говорится в сообщении.

По данным МИД России, "стороны отметили приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского особо привилегированного стратегического сотрудничества".

Андрей Руденко МИД РФ Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Суд признал общим обязательством супругов Блиновских долг Сбербанку в 7,6 млн руб.

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Военная операция на Украине

Нанесен удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });