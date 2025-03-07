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ЦБ исключит из расчета антициклической надбавки финансирование проектов техсуверенитета

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Банк России планирует исключить из расчета антициклической надбавки сделки по финансированию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).

Регулятор принял такое решение после сбора предложений и замечаний по проекту инструкции "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением".

Банки просили ЦБ исключить из расчета антициклической надбавки сделки в рамках льготных программ кредитования, включая проекты ТСиСАЭ, проекты устойчивого развития, льготного кредитования АПК и экспорта. Кроме того, участники рынка просили ЦБ исключить из расчета надбавки требования к "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и казенным предприятиям по аналогии с требованиями к суверенам и кредитным организациям, а также сделки, заключенные с юрлицами, являющимися головными исполнителями или исполнителями в соответствии с законом о гособоронзаказе.

"Ужесточение приведет к сокращению стимулов для льготного кредитования приоритетных программ. Сделки, заключаемые с головными исполнителями или исполнителями государственного оборонного заказа, заключаются в рамках реализации государственной оборонной политики, обеспечены твердыми бюджетными гарантиями поступления выручки со стороны государства и не привязаны к финансовому (кредитному) циклу. С учетом вышеуказанного такие сделки не способствуют росту рисков макроэкономической цикличности", - отмечали банки.

ЦБ частично учел предложения банкиров, пообещав исключить из расчета надбавки сделки финансирования ТСиСАЭ. Исключение прочих предлагаемых сделок он не поддержал, так как это нивелирует эффективность надбавки с точки зрения снижения системных рисков от быстрого роста кредитования.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. ЦБ оценивал потенциал кредитования за счет внедрения стимулирующего регулирования и высвобождения капитала банков в 10 трлн рублей, однако финансирование трансформационных проектов не пользуется большой популярностью. ЦБ связывал невысокую востребованность с отсутствием специальных мер поддержки со стороны государства и ограниченным перечнем проектов.

По данным ЦБ, на конец 2024 года банки профинансировали 45 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, их общий бюджет превысил 3 трлн рублей (с учетом рекордного по объему инвестиций проекта ВСМ).

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% раньше первоначально установленной даты - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. До этого надбавка многие годы оставалась на нулевом уровне.

Следующее повышение надбавки, до 0,5%, запланировано на 1 июля 2025 года. ЦБ обещал, что будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы. Регулятор заявлял, что готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки, если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике.

ВЭБ.РФ ДОМ.РФ Банк России ЦБ РФ
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