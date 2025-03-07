ЦБ исключит из расчета антициклической надбавки финансирование проектов техсуверенитета

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Банк России планирует исключить из расчета антициклической надбавки сделки по финансированию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).

Регулятор принял такое решение после сбора предложений и замечаний по проекту инструкции "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением".

Банки просили ЦБ исключить из расчета антициклической надбавки сделки в рамках льготных программ кредитования, включая проекты ТСиСАЭ, проекты устойчивого развития, льготного кредитования АПК и экспорта. Кроме того, участники рынка просили ЦБ исключить из расчета надбавки требования к "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и казенным предприятиям по аналогии с требованиями к суверенам и кредитным организациям, а также сделки, заключенные с юрлицами, являющимися головными исполнителями или исполнителями в соответствии с законом о гособоронзаказе.

"Ужесточение приведет к сокращению стимулов для льготного кредитования приоритетных программ. Сделки, заключаемые с головными исполнителями или исполнителями государственного оборонного заказа, заключаются в рамках реализации государственной оборонной политики, обеспечены твердыми бюджетными гарантиями поступления выручки со стороны государства и не привязаны к финансовому (кредитному) циклу. С учетом вышеуказанного такие сделки не способствуют росту рисков макроэкономической цикличности", - отмечали банки.

ЦБ частично учел предложения банкиров, пообещав исключить из расчета надбавки сделки финансирования ТСиСАЭ. Исключение прочих предлагаемых сделок он не поддержал, так как это нивелирует эффективность надбавки с точки зрения снижения системных рисков от быстрого роста кредитования.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. ЦБ оценивал потенциал кредитования за счет внедрения стимулирующего регулирования и высвобождения капитала банков в 10 трлн рублей, однако финансирование трансформационных проектов не пользуется большой популярностью. ЦБ связывал невысокую востребованность с отсутствием специальных мер поддержки со стороны государства и ограниченным перечнем проектов.

По данным ЦБ, на конец 2024 года банки профинансировали 45 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, их общий бюджет превысил 3 трлн рублей (с учетом рекордного по объему инвестиций проекта ВСМ).

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% раньше первоначально установленной даты - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. До этого надбавка многие годы оставалась на нулевом уровне.

Следующее повышение надбавки, до 0,5%, запланировано на 1 июля 2025 года. ЦБ обещал, что будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы. Регулятор заявлял, что готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки, если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике.