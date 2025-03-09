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Беспилотник обнаружили на территории предприятия в Чебоксарах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат обнаружен в воскресенье на территории одного из предприятий в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Николаева, жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Объект нефтебазы находится на реконструкции, отметил глава республики.

Олег Николаев Чувашия Чебоксары
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