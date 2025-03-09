Пожар на рынке в Барнауле локализован на 1,1 тыс. кв. метров

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупный пожар на рынке в Барнауле, сообщает Главное управление МЧС РФ по Алтайскому краю в воскресенье.

Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. метров.

Как отмечается, "из-за сильного задымления работают 13 звеньев газодымозащитной службы". В тушении задействованы 72 специалиста и 24 единицы техники МЧС РФ. Пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

По данным мэрии Барнаула, из-за пожара перекрыто движение для всех видов транспорта по Павловскому тракту от улицы Малахова до улицы Советской армии в обе стороны.

Тушение пожара продолжается.