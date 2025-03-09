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Массовые ДТП с погибшими произошли в Прикамье и Удмуртии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием шести автомобилей на трассе в Пермском крае унесло жизнь одного человека, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

По предварительной информации, в Краснокамском округе на 1047-м км федеральной трассы Р-243 (Кострома-Шарья-Киров-Пермь) водитель автомобиля Mazda не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Dongfeng. Большегруз врезался в Toyota Rav 4, Skoda, Opel и Honda.

В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте происшествия. Кроме того, три ребенка и трое взрослых получили различные травмы.

Еще одно смертельное ДТП произошло в воскресенье в Удмуртии на 41-м км автодороги "Ижевск-Ува" в Завьяловском районе.

Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики, при обгоне 53-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся со встречным Daewoo Gentra, а затем с еще одной легковушкой, ехавшей в попутном направлении.

В результате 67-летний водитель Daewoo погиб. Трое его пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Водитель Lada Granta и трое его пассажиров, в том числе 12-летний подросток, также госпитализированы.

Удмуртия Пермский край
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