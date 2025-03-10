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Главгосэкспертиза одобрила строительство КС "Хабаровск" на газопроводе от Сахалина до Владивостока

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило положительное заключение государственной экспертизы в отношении очередного этапа расширения магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

"Главное управление государственной экспертизы" 6 марта выдало положительное заключение в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту строительства компрессорной станции "Хабаровская", сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Речь идет об этапе 10.1 - "КС-6 "Хабаровская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" и этапе 10.2 - "КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт".

Техническим заказчиком стройки является ООО "Газпром инвест". Над проектом работали ООО "Газпром проектирование" вместе с ООО "Связьгазпроект" (Вологда) и ООО "Научно производственная фирма "Информационные системы безопасности" (Томск).

Газотранспортная система "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Она создала условия для их масштабной газификации и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность трассы - более 1800 км. Первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию в 2011 году.

"Газпром" приступил к расширению пропускной способности магистрали за счет наращивания компрессорных мощностей. Первым объектом является головная КС (ГКС "Сахалин"). Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по этому объекту (Этап 2. ГКС "Сахалин". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт, Этап 3. ГКС "Сахалин". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт) Главгосэкспертиза одобрила в октябре 2021 года, а в июле 2023 года дала положительное заключение в отношении корректировок проектной документации.

Также выданы положительные заключения в отношении проектов строительства отводов: до границы КНР, а также к газораспределительным станциям (ГРС) для подключения местных потребителей.

Главгосэкспертиза Газпром инвест
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