Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует уверенный рост на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины и в ожидании украинско-американских и российско-американских переговоров, которые должны состояться в Саудовской Аравии позднее на этой неделе. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 1,7% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3220,77 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,9%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,9%), "Т-Технологии" (+2,7%), банка ВТБ (+2,6%), "Русала" (+2,5%), "ВК МКПАО" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "Магнита" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), "Группы компаний ПИК" (+2,1%), "Северстали" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "Полюса" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,6%), "МТС" (+1,6%), Сбербанка (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%) и Сбербанка (+1,4%).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится в среду, 12 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе высоковолатильные торги в пятницу, но снизились по итогам недели. Недельное падение S&P 500 составило 3,1%, став максимальным с сентября, Dow Jones потерял 2,4%, Nasdaq - 3,5%.

В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.

Пауэлл отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы.

Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 10 марта в целом доминируют негативные настроения, большинство индексов демонстрируют умеренное снижение.

На нефтяном рынке утром в понедельник котировки фьючерсов также умеренно снижаются. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 МСК составила $70,01 за баррель, что на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,57% - до $66,65 за баррель.