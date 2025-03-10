Средствами ПВО уничтожены девять украинских БПЛА в пяти регионах России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областях, заявили в Министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три - над территорией Самарской области, по два БпЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - заявили в ведомстве.

Ранее о сбитых в ночь на 10 марта украинских дронах сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.