Минобороны заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь украинской обороны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются вглубь украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой народной республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля", - заявили военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка Дроновка и Дружковка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загоруйковка, Моначиновка, Гороховатка и Подвысокое Харьковской области", - сообщили в министерстве.

Там заявили, что потери ВСУ за сутки составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли удары по личному составу и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в течение суток сбили в воздушном бою украинский самолет МиГ-29. Также уничтожены 50 дронов и пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.