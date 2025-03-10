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Верховный суд решит, кто отвечает за экологический вред от неустановленного виновника

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, обязаны ли власти возместить вред окружающей среде на "своей" территории, возникший в результате действий неустановленных лиц, свидетельствует картотека суда.

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС будет рассматривать на примере дела с участием Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Администрацией Чердынского городского округа Пермского края.

Причиной разбирательства стало выявление летом 2022 года небольшого пятна нефтесодержащих отходов на почве и кустарнике рядом с поселком Ныроб Чердынского района. Глубина химического загрязнения составила 20 см, вред почвам управление оценило в 692 тысячи рублей.

Росприроднадзор предложил местной администрации добровольно возместить причиненный почвам вред, поскольку загрязненный участок располагался на территории городского округа и собственность на него не была разграничена. Чиновники отказались.

После этого спор переместился в судебную плоскость. Однако Арбитражный суд Пермского края отказал Росприроднадзору в удовлетворении иска. Он исходил из того, что виновник загрязнения не установлен и невозможно возложить обязанность по возмещению вреда на администрацию. "Для привлечения лица к ответственности необходимо установить конкретного субъекта, его вину как причинителя вреда окружающей среде, прямую причинную связь с действиями лица и причиненным вредом", - говорится в решении суда первой инстанции.

По мнению Арбитражного суда Пермского края, взыскание возмещения с администрации без установления реального причинителя вреда может привести к продолжению осуществления противоправных действий виновными лицами и их безнаказанности. С этим согласились апелляция и кассация.

Росприроднадзор обратился в Верховный суд. В жалобе ведомство указывает, что на органы местного самоуправления могут быть возложены обязанность по устранению вреда природным объектам и проведение мероприятий по ликвидации загрязнения на территории муниципального образования.

Землепользователь отвечает за охрану земель и за вред, причиненный в случае ненадлежащего исполнения данной обязанности, в том числе за вред, причиненный почвам в результате загрязнения нефтепродуктами, указывает Росприроднадзор со ссылкой на законы "Об охране окружающей среды" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". В рассматриваемом случае обязанность по возмещению вреда почвам необходимо возложить на администрацию, поскольку она отвечает за управление и распоряжение земельными ресурсами в городском округе и не предприняла меры по исключению загрязнений, говорится в жалобе.

Эти аргументы в ВС сочли достаточными для передачи ее на рассмотрение. Слушания назначены на 15 апреля.

Верховный суд Росприроднадзор Чердынский район Пермский край Чердынский городской округ
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