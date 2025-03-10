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В Госдуму внесен проект закона о едином стандарте обучения частных охранников

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, наделяющий Росгвардию дополнительными полномочиями для повышения квалификации и профессиональной подготовки частных охранников.

Соответствующий проект закона № 859668-8 размещен в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в частности, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, его первый заместитель Анатолий Выборный, председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Как отметил Выборный в своем телеграм-канале, проект закона предполагает, что частных охранников будут обучать по одинаковым типовым стандартам. "Это очень важно в условиях новых вызовов и угроз. В частности, единая методика обучения позволит лучше подготовить охрану социальных объектов", - считает депутат.

По его мнению, также "это поможет лучше защитить детей от скулшутеров и школьных стрелков". "Образовательные организации будут охранять хорошо подготовленные люди, которые знают, как вести себя в случае той или иной угрозы. Они также получат специальные навыки по спасению людей", - написал Выборный.

"Новые меры позволят более эффективно бороться с террористическими угрозами и усилить безопасность охраняемых людей и объектов, а также повысить уровень компетенций частной охраны, и следовательно - их надежность, профессионализм и статус в обществе", - заключил парламентарий.

Кроме того, проект предусматривает, что для телохранителей подготовят специальные программы повышения квалификации.

"Не только люди будут в безопасности, но и сами работники охраны почувствуют себя уверенней, получив и отработав на практике специальные навыки по обеспечению безопасности. Программы обучения разработают практикующие специалисты в сфере безопасности, а утверждаться они будут регулятором в этой сфере - Росгвардией", - сообщил Выборный.

По его словам, "сейчас подготовка сотрудников ЧОП не имеет единого стандарта; в разных регионах они получают разное качество обучения, что отражается на их эффективности".

Анатолий Выборный Андрей Картаполов Василий Пискарев Госдума
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