Отчет председателя правительства РФ за 2024 г. состоится в Госдуме 26 марта

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отчет председателя правительства за 2024 год состоится в Госдуме 26 марта; заседание пройдет в открытом формате с подключением регионов, приглашением представителей деловых объединений, профсоюзов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Как ожидается, заседание начнется в 12:00", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что заседание пройдет в открытом формате с трансляцией на телеканале "Дума ТВ".

"Предлагается процедура, в соответствии с которой каждая фракция сможет задать по три вопроса. На отчет правительства планируется пригласить представителей деловых объединений, профсоюзов. По видеосвязи будут подключены регионы", - добавил председатель Думы.

Володин сообщил, что идет активная подготовка к отчету правительства и в рамках думских комитетов, и во фракциях с тем, чтобы выйти на решение проблемных вопросов. В новом формате состоялось совещание руководства Думы со статс-секретарями федеральных министерств и ведомств.

В целом у Госдумы сложились конструктивные отношения с правительством, отметил Володин. "Мы ушли от самоотчетов и бюрократических процедур и переходим сразу к решению проблем", - сказал он.