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Функция постановки иностранцев на учет по месту пребывания заработала на Госуслугах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о запуске на портале Госуслуг функции постановки на учет иностранца по месту пребывания у гражданина Российской Федерации.

"Теперь уведомление о месте пребывания может быть направлено в территориальный орган МВД России самим иностранным гражданином в электронном виде", - говорится в сообщении Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

В данном случае от собственника жилья потребуется лишь согласовать в личном кабинете на портале Госуслуг направленное иностранцем уведомление и таким образом подтвердить факт его проживания на своей жилплощади. После согласования уведомление автоматически будет направлено в информационные системы МВД, а пользователи сервиса смогут отслеживать статус оказания услуги.

"Сотрудники органов внутренних дел проверят корректность сведений и примут решение о постановке иностранца на учет по месту пребывания", - подчеркнули в ГУВМ.

Данная мера, как отметили в управлении, призвана упростить обязательную процедуру постановки на миграционный учет для граждан и существенно сократить время на обработку поступившей информации для сотрудников полиции.

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