Космонавтам Гребенкину и Чубу присвоены звания Героев России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что звания присвоены "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции".

Гребенкину и Чубу указом президента также присвоены почетные звания летчиков-космонавтов России.

Гребенкин - 133-й космонавт России. В отряд был зачислен в 2018 году. В марте 2024 года выполнил свой первый космический полет в качестве специалиста экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon, вернулся на Землю в октябре 2024 года. Продолжительность полета составила 235 суток.

Чуб - 132-й космонавт России. В отряд был зачислен в 2012 году. В сентябре 2023 года выполнил свой первый космический полет в качестве бортинженера экспедиции МКС-70/71, вернулся на Землю в сентябре 2024 года. Продолжительность полета составила 374 суток, что является рекордом по длительности космического полета по программе МКС. 25 октября 2023 года вместе с космонавтом Олегом Кононенко выполнил выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 41 минуту.