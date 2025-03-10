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Рабочих эвакуировали из шахты в Воркуте из-за срабатывания аэрогазовой защиты

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рабочих шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" вывели на поверхность из-за сигнала о превышении показаний датчиков аэрогазовой защиты, сообщает пресс-служба компании.

В понедельник в 21:00 на пульт горного диспетчера шахты "Воркутинская" поступило сообщение о превышении показаний датчиков аэрогазовой защиты (АГЗ) в лаве 114-с пласта Четвертого. Все работники оперативно выведены из шахты на поверхность. Пострадавших нет. В данный момент ведется обследование горных выработок и устанавливаются причины срабатывания системы АГЗ.

По информации пресс-службы республиканского управления МЧС, на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. На месте работают 30 специалистов и 7 единиц техники МЧС России.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России.

Воркутауголь МЧС России
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