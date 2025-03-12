Лавров отметил возвращение США к "нормальности" с приходом Трампа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - С приходом к власти президента США Дональда Трампа США вернулись к "нормальности", считает глава МИД Сергей Лавров. Он высказал это мнение в интервью американским блогерам, текст опубликован на сайте МИД.

"Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности, - сказал министр. - Речь идет именно о возвращении к "нормальности" в том виде, в котором мы её понимаем".

"Это факт, что пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Однако это спровоцировало настоящий взрыв в СМИ и на политической арене во всем мире. Что говорит о многом", - отметил Лавров.

На недавней встрече Россия-США в Эр-Рияде американцы сказали, что "хотят нормальных отношений в том смысле, что основа американской внешней политики при администрации Дональда Трампа - это защита национальных интересов США", напомнил министр.

По его словам, "очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными".

"Они не могут полностью совпадать, даже на 50%. Но когда они все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать все, чтобы эти схожести развивать, воплощая их на практике, чтобы они развивались на благо сторон, будь то экономические или инфраструктурные проекты или что-либо еще", - подчеркнул он. При этом важно не допускать конфронтации, когда интересы не совпадают, добавил глава российского МИД.

Комментируя нынешний кризис отношений США с НАТО, а также возможность выхода США из альянса, Лавров отметил: "Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, Президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти".