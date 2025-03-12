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Житель Нижнего Новгорода арестован за переводы криптовалюты украинским террористам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Нижнем Новгороде гражданина РФ, вступившего в контакт и переводившего деньги в криптовалюте организации из Украины, признанной в РФ террористической.

В ФСБ сообщили, что гражданин РФ 2002 года рождения собирался "оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации".

"Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации", - сообщили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

Нижний Новгород ФСБ
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