Песков отметил, что данные говорят об успешном продвижении войск РФ в Курской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Данные российских военных говорят о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают районы, находившиеся под контролем ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков, динамика хорошая", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал сообщения о том, что центр Суджи перешел под контроль российских войск.

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