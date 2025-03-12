Курской АЭС-2 выдали лицензию на размещение ядерной установки энергоблока №4

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС-2 получила лицензию Ростехнадзора на размещение ядерной установки энергоблока №4 с реактором ВВЭР-ТОИ, сообщает концерн "Росэнергоатом".

Ранее АЭС-2 получила лицензию на размещение ядерной установки энергоблока №3.

Лицензия подтверждает соответствие проекта всем требованиям безопасности, что позволяет начать работы подготовительного периода сразу для двух энергоблоков второй очереди станции замещения – №3 и №4.

Отмечается, что всего в стране до 2042 года планируется ввести 38 энергоблоков.

Курская АЭС-2 – станция замещения, включает два блока мощностью 1255 МВт каждый. Энергоблоки Курской АЭС-2 с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ строятся взамен выбывающей из эксплуатации Курской АЭС, которая работает с конца 1970-х годов.