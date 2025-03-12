Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтикой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более 4 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил, добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".