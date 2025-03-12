Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 14 украинских дронов над четырьмя регионами

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"12 марта с 20:00 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять - над территорией Брянской области, пять - над территорией Ростовской области, три - над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.