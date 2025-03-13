В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры после атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации пожара на объекте инфраструктуры, который возник в результате атаки дронов в регионе.

"Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в среду вечером.

Ранее в среду сообщалось об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ в Воронежской области, в результате чего на инфраструктурном объекте возник пожар.