Российская сторона ждет подробностей о переговорах США и Украины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ во Франции Алексей Мешков считает, что еще слишком рано высказываться относительно возможного прекращения огня между Россией и Украиной.

"Российская сторона еще не проинформирована о результатах переговоров (между США и Украиной - ИФ", - сказал Мешков в среду в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, еще слишком рано давать оценки.

"Дьявол кроется в деталях, хотелось бы знать подробности. Но в остальном российская сторона всегда выступала за дипломатическое решение конфликта", - заявил российский дипломат.