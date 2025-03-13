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Правительство РФ обсудит выделение средств на поддержку предприятий Курской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении средств, которые направят на поддержку предприятий Курской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию значится пункт о выделении Минпромторгу РФ в 2025 году бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии бюджету Курской области. Целью этой субсидии является софинансирование расходных обязательств, которые возникают в ходе реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) государственного фонда развития промышленности Курской области.

В пресс-службе добавили, что средства будут направлены на поддержку предприятий Курской области.

Правительство РФ Курская область
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