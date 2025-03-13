Наиболее сложная обстановка с весенним половодьем ожидается в Тюменской области

На большинстве рек европейской части РФ максимальные уровни весеннего половодья ожидаются ниже или около нормы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Наиболее сложная обстановка с половодьем в 2025 году ожидается на реке Ишим в Тюменской области, где максимальный уровень воды существенно превысит нормы.

"Наиболее сложная обстановка весной ожидается в Тюменской области на реке Ишим, где максимум половодья существенно превысит норму", - сообщили "Интерфаксу" в Росгидромете.

Там отметили, что при "дружном развитии весеннего половодья", когда температура ночью и днем держится на стабильных положительных отметках, и при выпадении обильных осадков в период прохождения максимума возможны подтопления пониженных прибрежных частей некоторых населенных пунктов. Из числа населенных пунктов, попадающих в зону риска, в Росгидромете выделили прибрежные участки городов Орск, Оренбург, которые подтапливались также и в прошлом году, и других населенных пунктов на реке Урал в Оренбургской области, а также населенных пунктов на реке Ишим (Тюменская и часть Омской областей).

По данным Росгидромета, на большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в основном ниже нормы или близкими к ней. Выше нормы максимальные уровни половодья ожидаются в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, в Самарской области на реке Самара и на отдельных горных реках Свердловской области и Пермского края.

Ниже нормы можно ожидать максимум половодья на реках Псковской, Новгородской, Калининградской, Смоленской областей, также в бассейне рек Ока и Дон на территории Воронежской, Тульской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Рязанской, Ростовской областей, а также на реках Саратовской и Нижегородской областей.

По данным Росгидромета, к концу первой декады марта вскрылись от льда реки Калининградской области и нижнее течение Дона. Отсутствует лед на реках Крыма и реках южной части Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Таким образом, там половодья уже не будет.

В марте около нормы и на пять дней раньше нормы, по прогнозу, ожидается вскрытие Нижней и Верхней Волги, Оки, верхнего и среднего Дона, Западной Двины и рек Приморья.

В апреле около и на пять-восемь дней раньше срока ожидается вскрытие Урала, Костромы, Унжи, Сухоны, Северной Двины, Вятки, Камы, Верхней и Средней Оби, Енисея, Иртыша, Тобола, Амура, Зеи и Буреи. В мае около нормы ожидается вскрытие Печоры, Пинеги, Мезени, а также рек Мурманской области.